Terremoto de 6.4 graus é registrado no interior

Um terremoto de magnitude 6.4 graus na escala Richter foi registrado no interior do Acre, a 87 km da cidade de Santa Rosa do Purus, a 618 km de profundidade, neste domingo, 18. O tremor também foi sentido a 208 km de Tarauacá, informou o Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, que vigia a atividade sísmica no mundo.

O evento ocorreu às 11h30 pelo horário de Brasília (8h30 horário do Acre). A magnitude do tremor é classificada como forte. Não há informações de danos sofridos durante o tremor.

Do total de 294 eventos dos últimos sete dias em todo mundo, 231 deles foram classificados como de intensidade leve e 57 atingiram o status de moderados. 5 tremores foram classificados entre forte e muito forte, segundo o instituto.

De acordo com portal Apollo, reponsável também por monitorar abalos sismicos, o tremor registrado no Acre é equivalente a explosão de três bombas atômicas.

Em novembro ano passado, um terremoto de 6.9 na escala Richter atingiu a região noroeste do Peru. O abalo sísmico foi sentindo em todas as 22 cidades do Acre, de acordo com relatos de internautas. Na época, um dado colhido do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, informou que o terremoto teria atingido a cidade de Santa Rosa do Purus, com uma magnitude de 7.3.