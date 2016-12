Tentativa de homicídio em Tarauacá

No sábado a noite, Gildo Ferreira de Souza, popularmente conhecido como “Cabeção” foi alvejado com um tiro de escopeta quando trafegava de bicicleta, por volta das 21h, ao lado da Escola Tupanir Gaudêncio. A vítima foi ferida na mão e no fêmur e passa bem.

Policia informa que um homem conhecido como Marquinhas foi alvejado também com um tiro de escopeta, nas proximidades do mercado municipal. O tiro pegou no braço e no tórax.

Nenhum dos suspeitos de terem efetuado os disparos foram identificados pela polícia até o momento. Com Informações Acciolytk