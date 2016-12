Orçamento traz mais de 83 mil vagas em concursos

Foi aprovado, na última quinta-feira (15), no Congresso Nacional, o Projeto de Lei Orçamentária Federal de 2017. Agora, a expectativa é de que o presidente República possa sancioná-lo o mais rápido possível e, assim aconteça o planejamento financeiro do país.

O que anima os concurseiros é que os adendos do Orçamento apresentam mais de 83 mil oportunidades distribuídas em dezenas de órgãos a serem preenchidas por meio de concursos públicos.

Autorização

Grande parte dos concursos previstos no Orçamento são para órgãos que não dependem de autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), como no caso dos Institutos Federais, mas tem alguns que assim que sancionado o documento poderão ter o aval liberado pelo ministro do Planejamento. Confira mais detalhes :

Concursos previstos

Receita Federal

A previsão é de que sejam abertas 400 vagas. As oportunidades estarão distribuídas entre os cargos de assistente administrativo, analista administrativo, auditor-fiscal e analista tributário, com salários que chegam a R$ 16.201,64 por mês. O posto de assistente requer ensino médio, enquanto os demais necessitam de formação superior.

IBGE

O Censo Agropecuário do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está em pauta no Orçamento e, com isso, a liberação do concurso para 82.050 chances temporárias que havia sido suspenso este ano. As oportunidades serão para os cargos de analista censitário (250 vagas), analista censitário regional (486), agente censitário administrativo (700), agente censitário municipal (5.500), agente censitário supervisor (12.540), agente censitário de informática (174) e recenseador (62.400).

ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é um dos órgãos que podem realizar novo concurso público em 2017. Acontece que o Orçamento apresenta 231 vagas de nível superior para os cargos de analista administrativo e especialista em regulação. Tais oportunidades deverão ter aval do Ministério do Planejamento para que possam sair do papel. Inclusive, há uma projeção de que o certame tenha aproximadamente 57.750 inscritos.

EPE

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) pretende abrir concurso para cargos de níveis médio e superior que ainda não foram revelados.

Câmara dos Deputados

Um dos concursos em pauta para o ano que vem é o da Câmara dos Deputados. O certame contemplará oportunidades para os cargos de técnico legislativo e analista legislativo. São esperadas cerca de 70.200 inscrições.