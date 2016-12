Detran atinge mais de 235 mil pessoas com educação no Acre

Mais um ano se encerra e o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), por meio da Coordenadoria de Educação de Trânsito, atingiu mais de 235 mil pessoas com ações educativas em todo o estado. Ao longo do ano, foram realizadas 265 ações, distribuídas em blitz educativas, abordagens e atendimentos em escolas e empresas, com peças de teatro e palestras.

“Acho importante essa abordagem que o Detran faz, pra chamar as pessoas a respeitarem uns aos outros no trânsito. A educação é fundamental pra melhorar o dia a dia nas ruas”, opina a ciclista Ivany da Silva, que aderiu às campanhas de conscientização do órgão.

Onze municípios acreanos receberam a Educação de Trânsito do órgão, sendo eles: Sena Madureira, Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Tarauacá, Feijó, Capixaba e Acrelândia.

Maria Eduarda Freitas, de 12 anos, é estudante da Escola Raimundo Augusto de Araujo e aprova as ações de educação do Detran. “Todo cuidado é fundamental no dia a dia, principalmente atravessar na faixa de pedestres. O trânsito é perigoso e cuidar da nossa vida é o mais importante”, fala.

O diretor-geral do Detran/AC, Pedro Longo, afirma que o trabalho dos educadores é sempre o de conscientizar a população com questões relacionadas ao trânsito.

“As abordagens são para mostrar que é possível ser mais cauteloso e respeitoso no trânsito. Isso atinge diretamente o consciente das pessoas, fazendo-as pensar antes de realizar manobras perigosas que possam custar vidas”, destaca Longo.