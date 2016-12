Técnico do Atlético Nacional na lista do Corinthians

As discussões dentro da direção do Corinthians avançaram em relação ao nome do treinador colombiano Reinaldo Rueda. Atual comandante do Nacional de Medellín-COL, ele é nesse momento a opção prioritária para a cúpula corintiana.

As partes aguardam a viagem de volta de Rueda, de partida do Japão após disputa do Mundial de Clubes, para acertar os próximos passos. É possível que o gerente de futebol corintiano Alessandro viaje até Medellín para uma reunião com o treinador colombiano, ou que o próprio Reinaldo Rueda passe por São Paulo.

Resistente a nomes do exterior, o presidente Roberto de Andrade foi convencido pelo currículo de Rueda, pela recepção positiva de torcedores em relação ao nome do treinador e ainda pela dificuldade em encontrar brasileiros disponíveis para a função.

Na última sexta-feira, o diretor de futebol Flávio Adauto admitiu que não conhecia o treinador campeão da Copa Libertadores, e foi apresentado por e-mail enviado por um empresário brasileiro. Rueda tem desejo de trabalhar no Brasil e ofereceu procuração a esse representante. Ele classificou e dirigiu Equador e Honduras, respectivamente, nas Copas 2014 e 2010.

Já nesse momento, Reinaldo Rueda tem também em mãos uma proposta para seguir no Nacional de Medellín para a temporada 2017, mas também pode não permanecer. Em entrevista coletiva no Japão, ele admitiu dores fortes no quadril e a possibilidade de dar uma pausa na carreira para realizar cirurgia. Essa hipótese, porém, não foi confirmada, e ele só terá certeza quando retornar à Colômbia.

Em paralelo a isso, já há uma discussão sobre valores entre seus representantes e a direção do Corinthians, que tem pressa para anunciar o novo treinador e retomar a busca por reforços para o ano que vem. Os primeiros nomes buscados pela cúpula não tiveram sucesso: Guto Ferreira envolveria valores muito altos para o momento, Jair Ventura tem compromisso com o Botafogo e Dorival Júnior disse que seguirá no Santos. Com informações da Folhapress.