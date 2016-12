Polícias Brasileira e Peruana prendem suspeito de tráfico

Santa Rosa do Purus, localizada há cerca de 300 quilômetros da capital acreana, foi o ponto de partida de uma Operação Conjunta realizada entre a Polícia Nacional Peruana, Polícia Federal Brasileira e as Polícias Civil e Militar do Acre, no intuito de prender um suposto traficante peruano no vilarejo de Palestina no Peru. A ação ocorreu nas primeiras horas deste sábado, 17 de dezembro.

A operação é resultado de um levantamento realizado em conjunto entre as instituições policiais dos dois países, para prender o peruano Miguel Angel Davila Ruiz, conhecido como “Miguel da Palestina”. O autor é acusado de realizar furtos na cidade de Santa Rosa e pelo tráfico de drogas na fronteira entre o Brasil e o Peru, por meio da travessia do Rio Purus.

Miguel Angel foi preso em sua residência no Vilarejo de Palestina, onde foram encontrados vários produtos, provavelmente oriundos de furto. O autor foi preso e será conduzido ao presídio peruano. Os produtos apreendidos em sua casa foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Santa Rosa do Purus.