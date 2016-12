Copa do Brasil dará prêmio de R$ 68 milhões a campeão

A CBF anunciou, no início da tarde desta segunda-feira (19), a renovação com a TV Globo do contrato para a transmissão da Copa do Brasil para o período de 2018 a 2022. E os novos valores chamam a atenção. Segundo comunicado da Confederação, o campeão do torneio poderá receber até R$ 68,7 milhões de premiação.

“Em termos de premiação, a Copa do Brasil será a principal competição a partir de 2018. Serão R$ 50 milhões destinados ao campeão, outros R$ 20 milhões ao vice-campeão, R$ 8 milhões aos clubes semifinalistas, além de R$ 4 milhões pela participação nas quartas de final, valores sem precedentes na América do Sul. Somando as cotas das fases anteriores ao prêmio de campeão, o primeiro colocado poderá faturar até R$ 68,7 milhões, considerando que participe desde a primeira rodada”, diz a entidade.

O diretor executivo de gestão da CBF, Rogério Caboclo, destacou a importância da nova receita para os clubes.”É um acordo histórico que valoriza muito a competição, em especial a participação dos clubes, que receberão cotas e premiações recordes em termos de América do Sul. O valor contratado alcança a expressiva marca de R$ 2,5 milhões, em média, por partida realizada. O montante que será pago ao campeão, por exemplo, pode equivaler a mais de um terço da receita anual de 14 dos 20 clubes da Série A do Brasileiro. Com certeza teremos uma competição renovada e eletrizante”, comentou. Com informações da Folhapress.