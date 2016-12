Entidades de Cruzeiro do Sul serão beneficiadas por convênio

O governador Tião Viana e o deputado estadual Raimundinho da Saúde assinaram nesta segunda-feira, 19, convênios de apoio a duas entidades de Cruzeiro do Sul: a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e a Associação Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos (Apadeq).

Os convênios fazem parte de um esforço conjunto entre Executivo e Legislativo. Para a Apae foram destinados R$ 35 mil, enquanto a Apadeq recebeu R$ 30 mil, que serão utilizados para a contratação de serviços e materiais.

“O Acre consegue dar um exemplo para o Brasil inteiro de que se a sociedade solidária se fortalece, o governo cresce também. As organizações não governamentais se fortalecem e ajudamos uns aos outros. O deputado Raimundinho pediu esse apoio e o governo concorda com a realização dessa parceria”, disse Tião Viana.

Solicitante do convênio, o deputado Raimundinho ficou satisfeito com o resultado que beneficia mais de 250 crianças pela Apae de Cruzeiro do Sul e 40 adultos da Apadeq.

“Podemos usar o mandato para fazer trabalhos assim para a sociedade. Esse público em Cruzeiro do Sul precisa de um olhar com carinho. O governador está atendendo nossas solicitações e eu agradeço, porque assim levamos uma vida melhor para essas pessoas”, ressaltou o deputado.