Inep divulga gabarito do Enem para privados de liberdade

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgou, nesta segunda-fera (19), os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL). Na página do Inep é possível conferir as respostas da prova conforme a cor do caderno de questões. O teste foi aplicado a última terça e quarta-feira.

Este ano, o Enem PPL foi aplicado para 53.999 pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. Apenas 359 dos 54.358 inscritos não participaram por motivos de segurança. O tema da redação foi: “Alternativas para a diminuição do desperdício de alimentos no Brasil”.

O principal objetivo dos participantes é a obtenção do Certificado do Ensino Médio, mas os resultados individuais também podem ser usados como mecanismo de acesso ao Ensino Superior e a programas de educação brasileiros.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é o responsável pelo exame, mas a emissão dos certificados é feita por instituições certificadoras a partir dos resultados individuais. O resultado do Enem PPL será divulgado junto ao do Enem regular, em 19 de janeiro de 2017.

Fonte: Portal Brasil, com informações do MEC