Governo vai duplicar parque do Tucumã até o Conjunto Universitário

O governo do Estado se prepara para a entrega e início de duas importantes obras urbanas. O Parque Linear de Cruzeiro do Sul será entregue esta semana, enquanto o Parque Tucumã, em Rio Branco, terá sua ordem de serviço de duplicação assinada na próxima.

As informações vieram de um encontro do governador Tião Viana com o secretário de Obras Públicas, Átila Pinheiro, nesta segunda-feira, 19.

O Parque Linear, ou Parque do Remanso, como também é conhecido, é uma área de 22 hectares, abrangendo os bairros Cobal, Remanso e Telégrafo, onde foram investidos recursos superiores a R$ 14 milhões. Tião Viana participará da inauguração nesta quarta-feira, 21.

A principal ação foi o saneamento ambiental, que fez com que os moradores tivessem seu patrimônio valorizado. Foi construída uma rede de coleta de esgoto e instalada uma estação de tratamento, além da canalização do igarapé.

Já na próxima semana, o governo dará a ordem de serviço da duplicação da pista de caminhada do Parque do Tucumã. Será um investimento de R$ 1,4 milhão, desde o quiosque de bambu até o fim do parque, no Universitário.

“Estamos melhorando um espaço que recebe cada vez mais pessoas e queremos dar mais conforto para aqueles que frequentam o parque, fazendo com que haja duas pistas em toda a sua extensão nesse que é um dos maiores cartões postais da nossa capital”, conta Átila.