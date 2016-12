Marcus Alexandre e Socorro Neri são diplomados prefeito e vice-prefeita de Rio Branco para mais quatro anos de muito trabalho

O engenheiro civil Marcus Alexandre e a professora da Universidade Federal do Acre, Socorro Neri foram diplomados nesta segunda-feira, 19, como prefeito e vice-prefeita de Rio Branco pela Justiça Eleitoral do Acre. O diploma foi entregue pela desembargadora Valdirene Cordeiro, representante do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Roberto Barros. A cerimônia, realizada no Teatro Universitário da UFAC, foi conduzida pela juíza da 1ª Vara Eleitoral, Zenair Bueno.

Estiveram presentes o vice-presidente do Senado Federal, Jorge Viana, a vice-governadora do Acre, Nazaré Araújo; o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Ney Amorim; o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Artêmio Costa; promotor eleitoral Admilson Oliveira; reitor da Universidade Federal do Acre, Minoru Kinpara; e a desembargadora Eva Evangelista, representante da presidência do Tribunal de Justiça do Acre. A diplomação, disse Zenair Bueno, encerra o processo eleitoral de 2016.

Convidado a falar ao público, Marcus Alexandre fez um discurso emocionado. Lembrou o pai, o corretor de imóveis falecido recentemente Ademir Aguiar, e fez deferência à sua família, esteios de ética e honra para ele e sua gestão como homem público. O prefeito reeleito de Rio Branco agradeceu à aliança de quinze partidos que o ajudou à obter novo mandato e ressaltou o trabalho da militância, os dirigentes partidários e a equipe de gestão. Reafirmou os investimentos nas áreas que tem como essenciais para a capital do Acre mas fundamentalmente muito mais esforço naquela que considera a maior das políticas públicas –a educação. “Recebo este diploma com muita humildade e responsabilidade. Serão mais quatro anos de muito trabalho. Este é o nosso compromisso”, disse o prefeito diplomado para um segundo mandato.

Além dos cargos majoritários, foram diplomados também 17 vereadores eleitos e os primeiros e segundos suplentes.

Marcus Alexandre e Socorro Neri serão empossado em seus respectivos cargos às 16h de 1º de janeiro de 2017 no mesmo local da diplomação. Os vereadores também tomam posse nessa data.

Marcus Alexandre foi reeleito prefeito de Rio Branco com 104.311 votos, correspondentes 54,87% dos votos válidos nas eleições municipais de 2016. Ele tem 39 anos, e é formado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de São Paulo. Marcus Alexandre chegou ao Acre em 1999 e desde então vem atuando como líder aplicado e gestor eficiente nos diferentes cargos que ocupou na administração pública até ser eleito prefeito em 2012. É casado com a Engenheira Civil Gicélia Viana.

Socorro Neri, vice-prefeita diplomada, nasceu em Tarauacá e dá aulas na UFAC. Ela agradeceu ao titular, Marcus Alexandre, e reafirmou o compromisso de ajudar a gestão a melhorar Rio Branco. “É um momento muito importante para mim estar sendo diplomada vice-prefeita e agora vamos trabalhar para continuar melhorando nossa capital”, disse Socorro Neri.