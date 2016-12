Ex-deputado João Tota passa por problemas de saúde em Brasília

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex-deputado Federal, João Tota, se encontra internado em Brasília onde passa por tratamento de saúde e deve ser transferido para um dos hospitais de São Paulo, no início do mês de janeiro. A informação foi dada por sua mulher, a ex-deputada estadual Maria das Viórias, por meio de sua rede social Facebook.

Na primeira postagem, ainda na noite de domingo, Vitória enfatizou: “as horas passando e a preocupação tomando conta de mim. Oh Senhor! Restabeleça a saúde do meu esposo! Eu creio em vós…”.

Segundo o site diretodoplanalto, em uma segunda postagem, nesta segunda-feira, a ex-deputada agradeceu a todos pelo apoio e ressaltou que Tota não tem tido a melhora que todos esperavam com o tratamento em Brasília, e que, com fé em Deus, irão no início de janeiro para São Paulo. “Sabemos que lá as equipes médicas são referências. Não sou muito de relatar em Facebook meus problemas, mas tem hora que se faz necessário um desabafo…” – disse.