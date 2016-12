Travesti acreana presa com quase 50 pacotes de maconha no Mato Grosso do Sul

A travesti Bruna, moradora no Acre, foi presa após ser flagrada com 47 tabletes de maconha que totalizou 41 quilos e 225 gramas na mala. Ela tem seu registro civil com Jean Carlos Paula Souza de 21 anos. As informações são do portal TopMidiaNews.

O fato aconteceu por volta de 17h30 de domingo (18), quando a jovem foi abordada por equipes do Serviço de Investigações Gerais e Núcleo Regional de Inteligência, após receberem denúncias que uma pessoa, no aeroporto Francisco de Matos Pereira, embarcaria com drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, com a prisão de Bruna os policiais chegaram até Geovani Marino Marques de 24 anos, morador no residencial Dioclécio Artuzi. Segundo informações da polícia que já estava investigando, Geovani havia contratado a travesti, ele seria um apoio.

Consta ainda que Bruna estaria há alguns meses em Campo Grande em seguida veio para Dourados. A droga seria levada a princípio para Fortaleza (CE). A polícia investiga a participação dela em uma rede de tráfico de drogas.

Não consta quanto Bruna ganharia para levar o entorpecente até o Ceará. Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Com informações douradosnews.