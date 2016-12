Polícia prende trio acusado de assaltar panificadora

Policiais militares do 5º Batalhão, com apoio do BOPE, prenderam, na tarde dessa segunda-feira 19, Cristiano de Jesus Simplício, de 30 anos, Paulo Henrique Silva, de 26 anos e Antônio Cleudo Cavalcante Pereira, 24 anos, eles estavam em um apartamento na rua Dourado, no bairro Conquista.

Segundo os policiais, eles receberam uma denúncia anônima, via SIOSP, que o indivíduo Cristiano teria um mandado de prisão em aberto. Quando a polícia chegou no local, constatou a presença de pelo mesmo seis homens, sendo que três fugiram, pulando o muro dos fundos, e levaram um revólver que teria sido usado no assaltado da panificadora Boa Vista, na rua Pernambuco, Bosque.

Os três que foram presos confessaram que tinham participado do assalto da panificador. Em uma revista no apartamento, a polícia encontrou uma quantia em reais, 300 dólares, dois celulares, várias munições de pistola 380 e revólver 38.

Os três foram presos e encaminhados para a Delegacia de Flagrantes, os três pertencem ao Comando Vermelho.

