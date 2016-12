“Maconha” é preso após roubar carrinho de pipoca de idoso

Mike Johnson Ferreira de Araújo, mais conhecido como “maconha” foi preso por policiais militares do 1º Batalhão na noite dessa segundo-feira 19, no bairro do Papoco no centro da cidade.

Segundo foi apurado, ele roubou um carrinho de pipoca de um senhor que trabalho no Mercado Novo e que quando termina o expediente ele guarda o carrinho de pipoca em um deposito nas proximidades do mercado, mas para sua surpresa quando ele chegou na tarde dessa segunda-feira 19, para trabalhar o carrinho tinha sumido.

O senhor preocupado com o que tinha acontecido, começou a perguntar para as pessoas se saberiam de alguma coisa, então veio a informaram que o “maconha” tinha passado o dia rodando pelo deposito, foi quando ele saiu a procurando e achou o “maconha” com as chaves de roda na mão desmontado seu carrinho.

A polícia foi acionada e policiais do 1º Batalhão foram até o local e fizeram a prisão do “maconha” que foi levado para delegacia de flagrante onde teve uma longa conversa com o delgado de plantão.

Selmo Melo