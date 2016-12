Governo vende lotes na Cidade do Povo para construção de casas para servidores

O governo do Estado iniciou a licitação de venda de lotes para empresas interessadas em construir 300 unidades habitacionais na Cidade do Povo. As novas casas serão exclusivas para servidores públicos estaduais, que poderão financiá-las quando prontas.

A informação foi repassada pela secretária de Habitação, Janaína Guedes, e pelo secretário de Obras Públicas, Átila Pinheiro, ao governador Tião Viana na tarde desta segunda-feira, 19. A ação faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), dessa vez na Faixa 2. A expectativa é que 2.600 unidades habitacionais sejam construídas nessa modalidade.

Segundo Janaína, o projeto de venda de casas para servidores vem sendo discutido há mais de um ano pelo governo do Estado diante das dificuldades do MCMV, que suspendeu editais de casas gratuitas. Com o projeto na Faixa 2, o governo encontrou uma forma de continuar com a execução de casas na Cidade do Povo, gerando emprego e renda.

“Em breve iremos iniciar a inscrição para a compra das casas pelos servidores na Secretaria de Habitação. Funcionará como uma compra normal de uma casa, com aprovação e financiamento pela Caixa Econômica”, explica a secretária de Habitação.

Cidade do Povo – Idealizada pelo governador ainda na sua primeira gestão, e fazendo parte do programa federal Minha Casa, Minha Vida, o espaço é o maior conjunto habitacional do Acre, onde já foram entregues 3.003 unidades habitacionais, a custo zero, para famílias oriundas das áreas de risco de Rio Branco.

A região também conta com escolas, creches, praças, unidades de segurança, um terminal de integração e um mercado.