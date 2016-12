Saúde disponibiliza aplicativo para divulgar escalas das unidades

Para aproximar a gestão pública dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), desenvolveu e disponibiliza gratuitamente um aplicativo no qual é possível acessar o Gerenciamento de Escalas e Plantões (GEP) das unidades e serviços de saúde do Estado. A ferramenta já está em pleno funcionamento para celulares com sistema operacional Android.

De acordo com o secretário de Atenção à Saúde, Ráicri Barros, a ferramenta permite uma compreensão mais sistêmica da gestão de pessoas, otimizando a carga horária, respeitando à legislação e os servidores, trazendo dados para a reorganização das carreiras, conciliando as necessidades da secretaria e saber quais os tipos de atendimentos estarão disponíveis. O GEP já foi implantado em todas as unidades e serviços de saúde, conforme cronograma elaborado pela Sesacre.

“O sistema possibilita a organização dos recursos humanos disponíveis tendo em vista a prestação de um serviço mais qualificado e sem exceder a jornada de nossos profissionais que atuam diretamente nas unidades e serviços de saúde da rede pública estadual. Tudo para alcançar o resultado mais importante para o SUS: o atendimento da população”, explica Ráicri Barros.

Como fazer download

Para fazer o download do aplicativo é necessário que os usuários de Androides acessem o PlayStore, digite GEP Sesacre e realizem a instalação do aplicativo em seu celular. Após instalado, poderá fazer buscas por nome das unidades, atendimentos que estão sendo realizados e pelo nome dos médicos que estão escalados para os plantões.

Críticas ou sugestões

No aplicativo, os usuários têm a opção de registrar críticas ou sugestões por meio do atalho Ouvidoria. Na área da Ouvidoria, antes de enviar a sugestão ou sua crítica, o usuário deverá selecionar o nome da unidade na qual buscou atendimento, colocar o nome do médico, seu nome completo, a data do atendimento e, em seguida, fazer seu relato de crítica ou sugestão.