Sesc lança edital de pauta para artes visuais em 2017

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC) lança o edital de pauta em Artes Visuais com a finalidade de selecionar projetos para exposições na galeria de arte do Sesc centro no exercício de 2017. As inscrições vão de 15 de dezembro de 2016 a 16 de janeiro de 2017.

Podem inscrever-se artistas e grupos de artistas brasileiros e estrangeiros; caso o espaço venha sofrer alguma intervenção física que necessite interdição temporária, ou alguma solicitação do espaço pelo Departamento Nacional ou projeto Amazônia das Artes, as exposições serão remarcadas conforme prévio acordo entre o artista e o Serviço Social do Comércio do Acre.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas pelos correios, por e-mail (artesvisuais.sescacre@gmail.com) ou pessoalmente no setor de cultura do Sesc no Acre.

As propostas expositivas devem ser encaminhadas em envelope ou pasta para o setor de cultura, no endereço: Avenida Brasil, 713 Centro, CEP: 69.900-076 ou por e-mail (artesvisuais.sescacre@gmail.com).

Serão aceitas inscrições em que a data de postagem for compatível com o último dia do prazo estabelecido para acolhimento das inscrições, conforme edital.

O formulário de inscrição estará disponível na Coordenação de Cultura do Sesc Acre e no site www.sescacre.com.br, e deverá ser preenchido com letra legível ou digitado. Não serão aceitas inscrições de membros da comissão de seleção, servidores e estagiários do Sesc no Acre.

Edital completo no site. www.sescacre.com.br.