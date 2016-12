Fecomércio/AC desenvolve Mapa Estratégico do Comércio do Acre

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC) está em período de finalização do Mapa Estratégico do Comércio do Acre – 2016-2020. O projeto, iniciado há seis meses, pretende desenvolver um documento técnico e científico para nortear as ações e decisões da instituição, além de oferecer subsídios concretos para o desenvolvimento do setor durante o quadriênio, sustentado em uma análise imparcial da realidade acreana.

A ideia é inovadora, tendo em vista que, em todo o Brasil, somente duas federações construíram o seu Mapa: a do Rio de Janeiro e a de Santa Catarina. De acordo com o superintende da Fecomércio/AC e coordenador técnico do projeto, Aurélio Cruz, a intenção é reforçar o peso político do comércio na formulação das políticas públicas e econômicas do Estado.

“O comércio de bens, serviços e turismo é, comprovadamente, o setor da economia acreana que mais participa na formação das riquezas do Estado. Consequentemente, mais gera emprego e renda e, diante disso, mais contribui para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”, define Cruz.

Segundo o superintendente, o setor enfrenta questões que estariam afetando a competitividade e a própria sobrevivência dos negócios. “Para assumir a devida importância no cenário econômico e, com isso, melhor contribuir para o desenvolvimento do Acre, o setor precisa também superar a histórica carência de autoconhecimento em bases científicas”, complementa o superintendente, acrescentando, ainda, que foi com essa base que recomendou-se a construção do Mapa Estratégico.

“Nele, abordamos temas expostos há muito tempo e não equacionados, como tributação, legislação trabalhista, desburocratização, segurança pública, financiamento de investimento e de capital de giro, inovação, formação de mão de obra qualificada, formação de empresários e infraestrutura”, afirma o superintendente.

“O intuito é criar uma instituição ainda mais forte e mais representativa, com mais respeito e, acima de tudo, que consiga cumprir o destino de motor do desenvolvimento”, diz Cruz. “E contribua decisivamente para que o nosso Estado continue a crescer com sustentabilidade. O Mapa, por si só, não é finalístico e nem determinativo. É, sim, um primeiro passo nesse sentido”, afirma.

Até o momento, os trabalhos de pesquisa de campo foram desenvolvidos em todo o Estado do Acre, sendo realizados nas seguintes microrregiões: Alto Acre (Brasileia e Epitaciolândia), Baixo Acre (Rio Branco, Acrelândia e Plácido de Castro), Purus (Sena Madureira), Tarauacá/Envira (Feijó e Tarauacá) e Juruá (Cruzeiro do Sul).