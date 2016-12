Feira do Peixe Natalina inicia nesta quarta na CEASA

A Central de Abastecimento de Rio Branco (CEASA) realiza a partir desta quarta-feira, 21, até o próximo sábado, 24, no Mercado do Peixe, a 5ª Feira do Peixe Natalina. Serão comercializados peixes criados em açudes e pescados nos rios e lagos a preços a partir de R$9,00 o quilo para espécies de até três quilos. Além disso, frutas, verduras e muita hortaliça folhosa (cheiro verde, alface, couve e outros) também serão vendidos a preços bastante acessíveis. A melancia, por exemplo, que passa por um momento de grande produtividade no Acre, será vendida a até R$1,20 o quilo.

“A garantia é de que teremos produtos novos e fresquinhos por valores convidativos”, disse Jorge Rebolças, diretor da CEASA. Ele estima que pelo menos 20 piscicultores e outros 50 agricultores familiares estarão participando e expondo pescados e hortifrutigranjeiros.

Empreendimentos de economia solidária, ligado aos setores de artesanato e plantas ornamentais, também estarão presentes durante a Feira do Peixe Natalina. “O objetivo geral da feira é promover a exposição e comercialização do pescado e de produtos hortifrutigranjeiros a um preço acessível à população, proporcionando a melhoria de renda aos produtores, piscicultores e comerciantes”, concluiu Rebolças.

A expectativa é que durante a Feira sejam comercializadas em torno 70 toneladas de Produtos Hortigranjeiros e 10 toneladas de pescados, com uma movimentação financeira em torno de 150 mil reais.