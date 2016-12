Rede de prostituição com mulheres acreanas é denunciada na Bolívia

O site de notícia Sol de Pando, localizado na cidade de vizinha de Cobija, capital do estado de Pando, que faz fronteira com o Acre, divulgou uma extensa matéria falando de uma rede de prostituição, onde envolve autoridades da Bolívia, empresários e ‘coiotes’ que recrutam meninas no lado brasileiro.

A matéria denuncia envolvimento também de uma deputada de Pando e um Ministro do governo como ponto de uma rede de prostituição que já se estende em cidades bolivianas como Santa Cruz, La Paz e Arica, destacando a crise econômica como meio que deixa mulheres de classe média vulneráveis e buscam viver com um pouco de luxo.

Sendo que a maioria não sabe que, boa parte as envolve na prostituição a as envolvem com o narcotráfico, as envolvendo como ‘mulas’ para que tentem levar drogas para a Europa.

Como sempre, as jovens são iludidas com ofertas de empregos como babá, camareiras, modelos e outros trabalhos. Sendo que, quando chegam na cidade boliviana, viram que tinham que trabalhar como prostitutas. As que não aceitavam, teriam ficado em “…em situação de mendicância na cidade de Cobija, que faz fronteira com Brasiléia. Algumas chegaram aqui psicologicamente abaladíssimas. Outras com sequelas físicas, doenças sexualmente transmissíveis. Algumas até sabiam que iam para prostituição, mas não achavam que seria tão perverso”, contam.

Numa das fotos, aparecem belas mulheres posando de biquíni na cidade de Santa Cruz. Uma delas, identificada como Larissa, de 23 anos (nome fictício para resguardar sua integridade física), estava passando por dificuldades financeiras até conhecer o ‘Choco’, foi convencida a ir para a cidade de La Paz, passando por Cobija, tendo sua primeira parada na casa de “Tia Isabel”.

Foi quando se viu embarcando para a Espanha levando uma carga de cocaína e sendo presa, ficando sem dar noticias por um logo tempo aos familiares até reaparecer. O caso está sendo investigado pelas autoridades brasileiras.

Por trás dessas casas de prostituição, estaria um homem identificado como Franklin Mendonza Doria Medina, onde mostram vídeos de uma inauguração de uma casa chamada “Avalon No Limits” em Santa Cruz, onde as brasileiras realizam apresentações de ‘Strip Tease’, e pode ter ramificações em países vizinho como Chile e Paraguai.

O jornalista que faz a denuncia, Wilson García Mérida, atualmente se encontra como refugiado no Acre, na cidade de Rio Branco, onde pediu asilo. Segundo ele, devido perseguições por parte do Governo da Bolívia, estaria envolvendo um ministro numa suposta rede internacional de tráfico de mulheres para a prostituição e tráfico de drogas. Com informações O Alto Acre.