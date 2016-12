Blogueiro deixa escapar que Marina é alternativa do PT

O blogueiro petista Esmael Moraes cometeu um gravíssimo ato falho e deixou escapar mais detalhes da estratégia do PT que vazou no final de semana: utilizar Marina Silva como “ouro de tolo” de parte da direita para conquistar adeptos para a narrativa das “novas eleições”, que visam unicamente ajudar o PT e o projeto socialista.

Esmael se atrapalhou ao tentar negar uma aliança do PT com Joaquim Barbosa. Ele disse: “É mais fácil um camelo passar pela agulha de que o ex-presidente Lula apoiar o algoz do PT Joaquim Barbosa em 2018, como divagou neste domingo (18) o colunista da Folha Elio Gaspari.”

Na verdade Joaquim Barbosa – conhecido por não ter condenado Lula à prisão no escândalo do Mensalão, abrindo brechas para que o Petrolão pudesse ocorrer – é ligadíssimo aos movimentos de extrema-esquerda. Tem adotado todas as narrativas do PT e de seus sicários.

Mas o que importa aqui é outro detalhe. Esmael assim conclui: “Caso Lula seja banido da disputa eleitoral, seria mais crível nomes como o de Ciro Gomes (PDT), Roberto Requião (PMDB) e até Marina Silva (Rede). Jamais alguém que esteve a serviço da Casa Grande e da Globo. Portanto, nem Joaquim Barbosa nem Sérgio Moro.”

Oficialmente, o PT se recusa a admitir que Marina Silva é alternativa do partido para a retomada do poder totalitário. Mas as palavras de Esmael não deixam margem às dúvidas. Marina também tem emitido narrativas de “novas eleições”, que foram arquitetadas pelo PT desde que o impeachment de Dilma adquiriu musculatura, ainda no fim de 2015. Com informações jornalivre.

Veja o link do Blogueiro aqui.