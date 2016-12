Saiba como economizar nas compras de última hora

Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) apontou que mais de 14,6 milhões de brasileiros deixaram as compras de Natal para a última semana antecedente a data. Pensando nisso, separamos 14 dicas que ajudaram a organizar os gastos de Natal e também de ano novo, visando um maior controle e custos menores.

“Quem não se programou para fazer as compras à vista, precisa estar atento aos gatos no cartão de crédito, evitando o descontrole financeiro já nos primeiros meses de 2017. O ideal é agir, neste momento, de acordo com o padrão de vida, respeitando o orçamento. Procure destinar a segunda parcela do 13º salário, inteiramente ou grande parte, para a poupança dos sonhos da família, dando o primeiro passo para que 2017 seja um ano de realizações”, afirma Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira dos Educadores Financeiros (Abefin).

Economize na ceia de Natal

1- Cuidado para não pecar pelo excesso. Procure verificar cuidadosamente o número de pessoas que participarão da ceia para ter um controle maior sobre a quantidade de itens a serem utilizados Certifique-se de que a “mesa farta” não vire um festival de sobras e desperdício.

2- Mantenha a calma no supermercado lotado. Nos finais de ano os supermercados e as lojas sempre estão mais cheias do que o normal, por isso tranquilidade é essencial. Respire fundo, pesquise e enfrente as filas, pois a pressa certamente o levará a pegar os produtos mais caros.

3- Uma boa opção para fugir das filas gigantescas dos supermercados são as feiras de bairro. Compre em uma delas e garanta itens mais frescos e baratos para as suas refeições de final de ano.

4- Ao fazer comprar de alimentos em grandes quantidades, como por exemplo, carnes e bebidas, opte por mercados atacadistas. Geralmente nessa época do ano, eles têm mais opções e também fazem promoções especiais.

5- Dê preferencia aos itens nacionais. Nessas datas festivas, alimentos e bebidas já tendem a aumentar o preço. Se esses produtos são importados, maior o aumento de preço. Por isso, prefira alimentos e bebidas fabricados no Brasil. Sua ceia continuará repleta de produtos de qualidade e você ainda economizará.

6- Divida as despesas. Os anfitriões da festa não precisam arcar com todos os gastos sozinhos, por isso divida-os com familiares e amigos que pretendem participar das confraternizações.

7- Outra opção para dividir gastos é se cada convidado se dispuser a levar um prato de doce ou salgado ou até mesmo alguma bebida. Assim, a cooperação é mutua e a ceia mais diversificada em sabores.

8- Cuidado com o acúmulo de despesas. Evite parcelamentos ou compras em excesso no cartão de crédito. No inicio do ano, gastos com o IPTU, IPVA e material escolar serão necessários e o acumulo de parcelas pode levar ao descontrole financeiro. Por isso opte por começar 2017 sem muitas despesas por conta das festas de final de ano.

Economize na compra de presentes

9- Faça uma lista. Coloque nela o nome de quem deseja presentear e o valor estimado para cada presente. Com isso, o controle sobre os gastos é maior e o risco de extrapolar na hora das compras é menor.

10- Pesquise minimamente os preços. Se almeja presentar seus familiares e amigos nesse final de ano, pesquise os preços em pelo menos três lugares diferentes. Inclua também na sua pesquisa, lojas online, pois nessas datas, elas geralmente possuem promoções e fretes mais em conta.

11- Não tenha medo de pechinchar. Procure negociar com comerciantes, sempre mantendo o bom humor. Caso a compra seja pagar à vista, não tenha vergonha de pedir descontos, valorize seu dinheiro.

12- Presentei depois das datas comemorativas. Após o Natal é comum muitas lojas entrarem em liquidações e promoções. Por isso, uma boa opção é deixar as compras para o início do ano. Assim conseguirá encontrar produtos com bons preços, consequentemente economizando.

Economize nas confraternizações

13- Opte pela comanda individual. Nas confraternizações que ocorrem em bares e restaurantes, prefira ter comanda individual para controlar melhor os seus gastos e pagar somente pelo que consumiu.

14- Evite os excessos no geral. Mantenha cautela tanto no consumo de alimentos quanto de bebidas, principalmente alcóolicas. Isso se aplica para as compras também. Com isso, você evita o desperdício e o descontrole. Com Informações IG.