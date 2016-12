Em Rio Branco, Vara de Execuções Penais deve anunciar quarta, 21, saída temporária de reeducandos para o Natal

O juízo da Vara de Execução Penal (VEP) da Comarca de Rio Branco deverá anunciar nesta quarta-feira, 21, o número de reeducandos que terão a concessão do benefício de saída temporária natalina neste ano de 2016.

Tem direito à saída temporária o preso que cumpre pena em regime semiaberto, que até a data da saída tenha cumprido um sexto da pena total se for primário, ou um quarto se for reincidente. Tem que ter boa conduta carcerária, pois o juiz, antes de conceder a saída temporária, consulta os diretores do presídio.

Os beneficiados com a concessão, de acordo com a Lei de Execução Penal, deverão obedecer a uma série de restrições impostas pela norma (Lei nº 7.210/1984), como não se ausentar da sede do município, recolher-se ao domicílio no máximo até às 19 horas, não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de entorpecentes e não frequentar bares, boates, botequins, festas ou locais de “reputação duvidosa”, dentre outras condições.