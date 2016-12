TJAC homologa processo seletivo para contratação de estagiários em Plácido de Castro e Xapuri

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Cezarinete Angelim, publicou editais na edição nº 5.786 do Diário da Justiça Eletrônico, desta terça-feira (20), homologando os resultados finais dos Processos Seletivos para contratação de estagiários de nível superior, no âmbito das comarcas de Plácido de Castro e Xapuri.

Comarca de Plácido de Castro

Resultado final por ordem classificatória:

1 OLIANE FIGUEIREDO DE SOUZA – 31 | 1º

2 KATLEN CRISTINY OLIVEIRA FERREIRA – 30 | 2º

3 MATHEUS DA SILVA MATOS – 29 | 3º

4 ITALO SARAH GENEROSO – 28 | 4º

5 JONATI ALMEIDA FARIAS – 27 | 5º

6 MARCOS ANTÔNIO MOURA SILVA – 26 | 6º

7 JOÃO VICTOR DE SANTANA ALMEIDA – 25 | 7º

8 NYKOLLE AMÉLIA LIMA DA PENA – 25 | 8º

9 ERIK DA SILVA SOUZA – 24 | 9º

10 MARIA DE FÁTIMA FÉLIX DA COSTA – 24 | 10º

11 CLEUCIVÂNIA SILVA PINTO RODRIGUEZ – 23 | 11º

12 NARAYANA DA SILVA BARROS NERES – 23 | 12º

13 MAICON DOUGLAS FEIJÓ BARROSO – 22 | 13º

14 MARIA DE NAZARÉ SILVA DE SOUZA – 22 | 14º

15 RAILTON AMORIM SILVA – 22 | 15º

16 WILLIAM DA SILVA PINHEIRO – 21 | 16º

17 RAIANE LIMA DE CASTRO – 21 | 17º

18 PAULO NASCIMENTO DE ANDRADE – 20 | 18º

Comarca de Xapuri

Resultado final por ordem classificatória:

1 ALDER JÁREDE D’ÁVILA PAULA JERÔNIMO – 34 | 1º

2 ELVIS DA COSTA ARAÚJO – 32 | 2º

3 WANESSA MACIEL DE SOUZA – 29 | 3º

4 NATAINA ALVES DA SILVA – 29 | 4º

5 JOÃO LOPES DA SILVA – 28 | 5º

6 WOLNEY MACIEL SOUSA – 27 | 6º

7 MARIA VANESSA MAIA DE MORAIS – 27 | 7º

8 JOSÉ VINICIUS SERRA DE VASCONCELOS – 26 | 8º

9 GILVAN MENDONÇA DE SOUZA – 26 | 9º

10 GELSIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA – 25 | 10º

11 PAULO FERREIRA RAULINO – 25 | 11º

12 KELIANE OLIVEIRA DA SILVA – 25 | 12º

13 MAÍRLA SILVA DA CONCEIÇÃO – 24 | 13º

14 ELZANIR LIMA DA SILVA – 24 | 14º

15 FERNANDA CAETANO FERREIRA DA SILVA RIBEIRO – 22 | 15º

16 GERLAN BATISTA BARBOSA – 21 | 16º

17 IRLA MARIA OLIVEIR A DOS ANJOS – 21 | 17º

18 ELDERLÂNE NEIVA DE CAMPOS – 21 | 18º

19 CLÉVIS FIGUEIRA GADELHA – 20 | 19º

20 OSCAR DE ALMEIDA NOGUERIA – 20 | 20º

Presidência convoca estagiários para comarcas de Cruzeiro do Sul e Feijó

Na edição desta terça-feira do DJE foram publicados também editais de convocação dos acadêmicos de nível superior, já aprovados em Processo Seletivo, para preenchimento das vagas a serem providas gradativamente, sempre no interesse da Administração, nas comarcas de Cruzeiro do Sul e Feijó.

Em Cruzeiro do Sul está sendo convocada apenas uma candidata. Ela tem o prazo de cinco dias úteis, a partir da data de publicação desse edital, para comparecer na Cidade da Justiça, BR 307 – Km 9, n 4.090 – Bairro Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul, no horário compreendido das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas, munidos da documentação constante do Anexo Único deste Edital, sob pena de perda da vaga.

Convocada:

1 Naiara Vasconcelos Pereira

Já na Comarca de Feijó, estão sendo convocados dois candidatos aprovados. Os mesmos também devem comparecer, no prazo de cinco dias úteis, no Fórum Quirino Lucas de Moura, situado na Travessa Floriano Peixoto, nº 206, Centro, em Feijó, no horário compreendido das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas, munidos da documentação constante do Anexo Único deste Edital, sob pena de perda da vaga.

Convocados:

1 Maycon Cordeiro Aleixo

2 Évila Tavares Ponce