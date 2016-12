Ney Amorim, Weverton e OAB vão doar 200 cestas básicas para famílias da Baixada da Sobral

Numa ação social, o presidente da Assembleia Legislativa (Aleac), deputado Ney Amorim, o goleiro campeão olímpico, Weverton Pereira e atletas do time de futebol da OAB, vão doar 200 cestas básicas para crianças carentes da Baixada da Sobral. O anúncio da doação foi feito durante jogo amistoso realizado no último sábado, 17, no estádio Florestão.

Ney Amorim e Weverton são amigos de infância. Cresceram juntos na Baixada da Sobral e conhecem bem as necessidades das famílias que moram na região. Durante a partida de futebol, Weverton fez questão de destacar a sensibilidade do deputado Ney Amorim, que segundo ele, sempre está presente na Baixada.

“Eu e o Ney somos filhos da Baixada, enfrentamos dificuldades em nossa infância e conhecemos de perto a realidade das famílias que moram naqueles bairros. Hoje ele é presidente da Aleac, mas mesmo assim continua acompanhando de perto aquelas famílias. Tenho muito orgulho dele, porque continua, por exemplo, jogando futebol com os jovens da Baixada”, afirmou.

O presidente da Aleac, deputado Ney Amorim, disse que a doação é uma forma de oferecer uma ajuda para famílias que enfrentam dificuldades. Para ele, o gesto que está sendo feito pelo goleiro Weverton é uma demonstração do carinho pela Baixada.

“Todos os anos realizamos essa confraternização. É um momento de nos encontrarmos e renovar nossa amizade. Mas, sempre nos preocupamos com aqueles que sabemos que enfrentam dificuldades. Minha gratidão ao Weverton e aos amigos da OAB por esse gesto. Tenho certeza que juntos podemos fazer muito por quem mais precisa”, disse.

Ney Amorim e Weverton Pereira também conversaram sobre projetos para o futuro e as ações que podem ser importantes para mudar a realidade de milhares de famílias. O time dos amigos do Ney Amorim venceu o time da OAB por 10 a 1.

“O Ney é a esperança de todos nós acreanos”, afirma Weverton

O goleiro Weverton Pereira, que recebeu a comenda Medalha da Ordem do Mérito do Legislativo, agradeceu o carinho dos acreanos e fez questão de ressaltar a importância do trabalho que o deputado Ney Amorim vem realizando.

“É um motivo de muito orgulho ser lembrado e homenageado pelo meu amigo Ney Amorim. Sei do seu comprometimento dele com o nosso Estado. Eu tenho muito orgulho de tê-lo como meu representante. O Ney é a esperança de todos nós acreanos por tudo que ele vem fazendo, pelo seu amor ao nosso Estado e pela sua vontade de ajudar. Eu sei do seu caráter e do seu desejo de servir a todos os acreanos”, disse.

Desde que chegou ao Acre, Weverton tem acompanhado Ney Amorim em diversas agendas, numa demonstração de carinho e respeito pelo presidente da Aleac. Os dois estão conversando sobre projetos e ações que irão beneficiar famílias em todo Estado.