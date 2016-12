Tião Viana anuncia contratação de mais 200 agentes

O governador Tião Viana participou nesta terça-feira, 20, do encerramento das atividades de confraternização da unidade do Centro Socioeducativo Santa Juliana (CSJ), que envolveu os jovens socioeducandos da unidade e seus pais.

Ele aproveitou para anunciar uma reforma de R$ 500 mil nas instalações da unidade, além do lançamento do edital para a contratação de mais 200 agentes socioeducadores, que será realizado nos próximos dias.

A atividade de confraternização faz parte das ações do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) de ressocialização dos jovens em conflito com a lei. A ação lúdica conta com apresentações musicais, participação de igrejas e entidades e teve o convite aberto aos pais para uma reaproximação familiar.

“Se nós fizermos um trabalho de união com escola, família, igreja, imprensa e todo o governo, seremos capazes de ajudar a maioria desses jovens que cometeram alguma infração, para que eles sejam recuperados e não cometam mais crimes. Além disso, estamos reformando esta unidade e contratando novos agentes”, disse o governador.

O diretor do ISE, Rafael Almeida, completou: “Esse é um momento de confraternização entre os adolescentes, seus familiares e a equipe da unidade. E nós só temos a agradecer ao governador Tião Viana pelas novas medidas anunciadas que vão garantir o reforço das nossas atividades”.