Governo distribuirá repelente a 484 mil gestantes do Bolsa Família em 2017

O Ministério da Saúde deve começar no início do ano a distribuição de repelentes a 484 mil gestantes cadastradas no Bolsa Família. No último dia 6 foi finalizada a fase de pregão eletrônico para a compra dos repelentes com participação de 23 empresas.

Segundo o site do ministério, a primeira colocada ofereceu preço abaixo do previsto e, caso atenda a todas as exigências do edital, o custo será de R$ 82 milhões. A previsão é que a distribuição seja iniciada até 15 dias após a assinaura de contrato.

Antes de iniciar a abertura do pregão, no dia 6 de dezembro, o Ministério da Saúde colocou em consulta pública, entre os dias 11 e 25 de outubro, o termo de referência para aquisição de repelentes, a fim de aprimorar o processo de compra do produto com contribuições de pessoas físicas e jurídicas. Os produtos podem ser fornecidos em forma de gel, loção, aerossol ou spray e oferecer no mínimo quatro horas de proteção, conforme registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em Acre, as secretarias Municipal e Estadual de Saúde informaram que aguardam posicionamento oficial do Ministério da Saúde para deliberar sobre o assunto. O órgão já recomenda, no entanto, o uso de repelentes para reforçar a proteção contra o mosquito aedes aegypti, em especial às gestantes, pela associação do vírus zika com a microcefalia em bebês.

Para erradicar o mosquito transmissor do vírus zika e seus criadouros é necessária, ainda, a adoção de uma rotina destinada a eliminar recipientes que possam acumular água parada. Quinze minutos de vistoria são suficientes para manter o ambiente limpo. Pratinhos com vasos de planta, lixeiras, baldes, ralos, calhas, garrafas, pneus e até brinquedos podem se tornar vilões e servir de repositório para as larvas do mosquito.