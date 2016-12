Aldo diz que vai subir de categoria para tentar revanche com McGregor

Campeão dos penas desde que o UFC destituiu o título de Conor McGregor, José Aldo deve subir de categoria para, enfim, ter uma revanche com seu algoz. A informação é do próprio brasileiro, que disse que deve voltar aos octógonos no início de março, com a expectativa de disputar o cinturão dos leves.

A expectativa era que Aldo voltasse a luta no UFC 208, contra Max Holloway, campeão interino dos penas, mas o brasileiro disse que a combate não sairá do papel após negativa do rival em lutar.

“Não, a luta no Brooklyn (em Nova York, local do UFC 208) não vai acontecer. Agora espero e acredito que vou lutar no começo de março. Em 3 ou 4 de março, não lembro. Acredito que eles (UFC) vão anunciar em breve uma luta pelo título interino dos leves comigo”, revelou Aldo, ao site “MMAFighting”.

“Eles estão tentando encontrar um oponente para mim, e – surpresa, surpresa – ao menos um já se negou a lutar comigo. Estou esperando para ver quem eles vão encontrar”, seguiu o brasileiro, sem revelar quem foi o adversário que não quis aceitar o duelo contra ele.

“Você tem que perguntar ao UFC. Eles pediram para que eu não falasse nada. Não vou dizer quem é porque é uma surpresa. Um cara que nós nunca pensamos que negaria, negou, porque seu pai não achou que seria bom. Estou cansado de pessoas se negando a lutar. Quero por alguma pressão para eles aceitarem a luta.”

Aldo acrescentou que pediu para, de fato, lutar no UFC 208 em Nova York, mas Holloway não aceitou. Foi daí então que surgiu a ideia de subir de categoria para tentar, enfim, a revanche contra McGregor, que o derrotou em dezembro de 2015, em disputa pelo cinturão dos penas.

“Se que quero lutar, estava planejando lutar naquele card, pedi isso. Quando Holloway começou a falar m…, fomos ao UFC e deixamos claro que eu queria lutar no Brooklyn. Sou flexível em relação ao oponente. Até disse: ‘Por que não subir de categoria e lutar com o desafiante número 1 ou 2 e começar a marcar a revanche com McGregor?’.”

“Houve algum entusiasmo com a ideia, mas, na minha visão, alguns lutadores rejeitaram aquela luta. O UFC não conseguem fazer uma luta se os lutadores estão se negando a lutar. Mas quero ser bem claro: eu, Jose Aldo, não nego lutar. Não nego adversários, não escolho adversários”, continuou.

Entre os leves, os dois lutadores mais bem ranqueados abaixo do campeão McGregor são Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson, que já tiveram luta marcada para dezembro de 2015, mas o primeiro acabou se lesionando.