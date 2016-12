Acre abre 12 vagas para o Mais Médicos até o dia 4 de janeiro

As inscrições para médicos brasileiros participarem do Mais Médicos estão abertas desde o dia 19 e podem ser realizadas até o dia 4 de janeiro. O Ministério da Saúde oferece 12 vagas no Estado do Acre. O edital para substituição de médicos da cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) foi publicado em novembro, no Diário Oficial da União.

No Acre, as vagas são para Rio Branco e Santa Rosa do Purus. Na região Norte, são 79 vagas em 36 municípios, das quais 39 são em 6 capitais e 15 em 7 municípios de regiões metropolitanas.

O resultado das inscrições validadas está previsto para 9 de janeiro. Após a validação, os profissionais deverão escolher quatro cidades, e serão alocados nas vagas de acordo com critérios de classificação. As vagas que não forem preenchidas por médicos brasileiros com atuação no país serão ofertadas aos brasileiros formados em qualquer país.

Os profissionais brasileiros irão preencher as vagas de médicos cubanos que já encerraram o prazo de três anos em locais com potencial para atrair brasileiros e ainda vagas de desistentes nos últimos dois meses. Em todo País são cerca de 1.200 vagas, entre substituições de cubanos e preenchimentos de vagas por desistência.

A meta do Governo Federal é chegar a 4 mil substituições de médicos cooperados por brasileiros em três anos, e reduzir de 11,4 mil para 7,4 mil participantes cubanos. Para isso, o Ministério da Saúde quer atrair os brasileiros com ofertas de vagas em locais que estão entre as opções mais escolhidas por esses candidatos nas últimas seleções e que, atualmente, são ocupadas por cubanos do 1° e 2° ciclos do Programa.

BENEFÍCIOS

•Bolsa-formação mensal no valor de R$ 11.520,00

• Ajudo de custo de até R$ 30 mil para o médico que optar por uma vaga longe da cidade onde reside

• Auxílios moradia e alimentação garantidos pelos municípios mensalmente

• Especialização em Saúde da Família por uma Universidade pública do sistema UNASUS