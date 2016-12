Governo decreta expediente corrido nos dias 23/12 e 30/12

O governo do Estado anunciou que nos dias 23 e 30 de dezembro, véspera de Natal e Ano Novo respectivamente, o horário de expediente nas repartições públicas estaduais será corrido, das 8 às 13 horas, conforme decreto nº 5.718, publico nesta quinta-feira, 22, no Diário Oficial do Acre.

Os serviços essenciais, como as unidades de média e alta complexidades, Upas e Pronto-Socorro, e o Centro Integrado de Operação Pública (Ciosp), seguem funcionando normalmente.

A Central de Serviço Público (OCA) de Rio Branco e Xapuri, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), assim como as demais repartições públicas, seguem o decreto e nos dias 23 e 30, o atendimento terá horário corrido, das 08 às 13h.