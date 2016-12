Por decreto, Tião Viana desapropria imóveis na Nações Unidas para ampliação das instalações do TCE

A menos de 10 dias de ser empossado no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o conselheiro Valmir Ribeiro recebe um agradável desafio para iniciar os seus dois próximos anos de gestão, que é a execução das obras de ampliação da sede da Corte.

Na edição desta quinta-feira, 22, do Diário Oficial do Estado, por decreto (nº 5.721), o governador Tião Viana declarou de utilidade, para fins de desapropriação, dois imóveis situados na Avenida Nações Unidas, que serão destinados à ampliação das instalações do TCE.

Em seu parágrafo 2º, o decreto governamental determina que as despesas decorrentes da execução desta demanda ”correrão à conta da Procuradoria Geral do Estado (PGE), Programa de Trabalho 510.001.03.092.1123.4088.0000 Controle de Indenização e Desapropriação, Elemento de Despesas 44.90.61.00.00 Aquisição de imóveis|”.

Pelo que foi apurado, a aquisição desses dois imóveis urbanos, que serão destinados à ampliação da sede do Tribunal de Contas do Estado, é uma reivindicação da atual presidente da Corte, conselheira Naluh Gouveia, cujo mandato se encerra no próximo dia 31.