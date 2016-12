Ceia de Natal fica mais modesta para brasileiros

Quase metade dos consumidores farão uma ceia de Natal menos farta em 2016 na comparação com 2015, segundo pesquisa divulgada pela Boa Vista SCPC. Entre os entrevistados, 47% disseram que as comemorações serão mais modestas neste ano.

Já os consumidores que dizem que a ceia deste ano será mais farta são minoria, com 11% – uma diminuição em relação ao ano passado, quando a proporção era de 14%. Outros 42% dizem ela que será igual à do ano passado.

A pesquisa também mostra que o valor médio que as famílias pretendem gastar com as festas de Natal e Ano Novo diminuiu, e não deve ultrapassar R$ 449,84. Esses gastos incluem alimentos, presentes e viagens. Com Informações G1