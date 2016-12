Saldo do FGTS pode ser consultado na internet ou por app

A notícia de que o FGTS poderia ser sacado deixou muita gente feliz. A medida foi anunciada nesta quinta-feira pelo presidente Michel Temer. E os trabalhadores podem consultar o saldo que possuem de uma forma muito fácil, através da internet. As informações são do jornal O Globo.

O site da Caixa possui uma sessão específica para essa consulta. Para isso, é preciso informar o Número de Identificação do Trabalhador (NIT), que está na carteira de trabalho, e a Senha Cidadão (que podeser cadastrada também online).

Para quem tem smartphone, é ainda mais fácil. A Caixa disponibiliza um aplicativo no qual é possível verificar o saldo, como em uma ferramenta de internet banking. Além disso, é possível receber mensagem de texto (SMS), com as movimentações.