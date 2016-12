Valentino Rossii ‘quer’ substituir Rosberg na Formula 1

Multicampeão na Moto GP, o piloto italiano Valentino Rossi “se ofereceu” para ocupar a cobiçada vaga de Nico Rosberg na Mercedes. Em tom de brincadeira, mas nem tanto, ele disse que está disponível para fazer um teste na equipe alemã. “Se quiserem me chamar, Toto Wolff [sócio da escuderia] tem o meu número”, declarou Rossi.

O nome do italiano havia sido citado pelo próprio Wolff, em uma de suas piadas sobre o substituto de Rosberg. O piloto alemão surpreendeu o mundo com sua aposentadoria, anunciada logo após seu primeiro título na F1.

“Se eu faria um teste? Como poderia dizer ‘não’? Já tive a sorte de andar em uma Ferrari, sou amigo de muita gente em Maranello. Seria uma meia traição, mas como não testar uma Mercedes se me pedissem?”, acrescentou Rossi.

A Mercedes ainda não deu nenhuma indicação de quem será seu piloto no ano que vem, mas as especulações giram em torno de Pascal Wehrlein, que faz parte do seu programa de desenvolvimento. (ANSA)