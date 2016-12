Polícia Militar inicia 2ª fase da Operação Papai Noel 2016

Com objetivo de intensificar o policiamento e prevenir os crimes contra o patrimônio e a vida nas datas que há maior fluxo de dinheiro nos centros comerciais, a Polícia Militar (PM) deflagrou, nesta semana, mais uma fase da Operação Papai Noel.

De acordo com o comando da corporação, esta etapa se estenderá até o mês de janeiro e conta, diariamente, com 248 militares a mais fazendo o policiamento ostensivo nos bairros e centros comerciais do estado.

“Para garantir a tranquilidade e ordem pública neste final de ano, estamos agindo de forma preventiva a fim de evitarmos eventuais crimes e ações delituosas e, para isso, estamos com várias operações de caráter extraordinário nas ruas, inclusive a Papai Noel”, disse o tenente-coronel Paulo Cesar, Comandante do Policiamento Operacional (CPO), de Rio Branco.

Além da Operação Papai Noel, a Polícia Militar conta com as operações Saturação Máxima, Álcool Zero e Integrada que estão agindo simultaneamente em dias e horários estratégicos nas ruas da capital e interior do estado a fim de coibir possíveis condutas delituosas.