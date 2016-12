PM recupera veículos e apreende três armas no estado

As ações operacionais dos militares das unidades da capital e do interior do estado desencadearam na madrugada e início da manhã desta quinta-feira, 22, na apreensão de armas de fogo e na recuperação de veículos roubados e produtos de furto. As atuações dos PMs ocorreram no serviço ordinário desenvolvido pelos Batalhões.

De acordo com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciops), a Polícia Militar realizou, em menos de 12 horas, a apreensão de três armas, sendo duas armas de fogo e uma faca, a recuperação três motocicletas e de objetos furtados a uma residência durante o serviço.

“Além das várias abordagens a veículos, os militares apreenderam vários objetos furtados e bebidas alcoólicas vendidas de forma irregular nos ramais do interior. O trabalho realizado durante este período, também, inclui a condução de um cidadão foragido. Tudo isso, realizado em apenas um turno pelos policiais militares”, destacou o capitão Igor Adams, gerente de operações da PM.

Recuperação de objetos furtados no Calafate

No mesmo dia em que foram subtraídos alguns pertences de uma residência, a Polícia Militar recuperou e prendeu os envolvidos que, supostamente, realizaram o delito. Ação policial ocorreu no conjunto Aroeira, na noite dessa quarta-feira, 21.

Entre os objetos recuperados e apreendidos estão relógios, celulares, aparelhos televisores, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, munições, além de uma certa quantidade de droga, cédulas em dinheiro e materiais para confecção de entorpecentes.