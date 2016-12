Sesacre entrega equipamentos para o Serviço de Atendimento Especializado do HC

Com objetivo de fortalecer as ações de vigilância epidemiológica e assistência nas ações de HIV/Aids e hepatites no estado, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), realizou na manhã de quinta-feira,22, a entrega de equipamentos para o Serviço de Atendimento Especializado(SAE), que funciona no Hospital das Clínicas (HC). Foram entregues 15 computadores, 15 no breaks e quatro aparelhos de ar-condicionado.

Os equipamentos serão utilizados pelos profissionais do SAE, visando o aprimoramento do atendimento prestado aos usuários do serviço. O SAE tem realizado o atendimento de 23 mil pacientes, 70% são portadores de hepatites e 30% de HIV e Aids.

“Estamos entregando os equipamentos para estruturar a equipe do serviço especializado, no intuito de fortalecer e equipar o setor, promovendo para o profissional um ambiente adequado para desenvolver suas funções e assim melhorar a qualidade do atendimento”, destaca a gerente da Vigilância Epidemiológica do Estado, Eliane Costa.

Somente em 2016, o governo já investiu cerca de R$ 100 mil para a qualificação de profissionais visando o melhor atendimento aos pacientes. Após a entrega do material, está prevista uma capacitação para os profissionais do setor sobre a utilização dos equipamentos e novos sistemas.