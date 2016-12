Identificados motoristas que morreram em acidente seguido de explosão da BR-364

Na tarde desta quinta-feira (22), foram identificados os motoristas que morreram carbonizados após a colisão entre dois caminhões na manhã dessa quarta-feira (21), no quilômetro 943 da BR 364, distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho.

Em uma cegonha, carregada de veículos novos que seriam levados para Rio Branco, estava o motorista Anderson Queiroz de Oliveira, de 39 anos de idade. No caminhão de 15 toneladas, da empresa Ox Porto, carregado de cilindros de oxigênio com destino à capital rondoniense, estava Antônio Carlos dos Santos, de 26 anos de idade.

Segundo o inspetor da 1º Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Porto Velho, Alair Saraiva, quando os caminhões colidiram transversalmente, as explosões aconteceram e o fogo consumiu tudo, inclusive toda a carga que havia no interior dos carros.

O trânsito ficou completamente parado deste o horário do acidente, às 10h30, até às 22h30, quando o fluxo foi liberado. Os policiais da PRF trabalharam até a manhã desta quinta-feira (22) para limpar todos os resquícios da destruição causada pelo sinistro. Os corpos das vítimas estão aguardando pela remoção no Instituto Médico Legal (IML).

“Houve um atraso para a confecção do boletim de ocorrência porque estávamos esperando a documentação dos veículos envolvidos, que as empresas demoraram para nos passar, e ainda a confirmação das famílias quanto à identidade das vítimas. Mas já foi resolvido e já enviamos o boletim para a Delegacia Especializada de Trânsito, que deve repassar para o IML o relatório para a liberação”, concluiu o inspetor. Com informação Rondoniagora.