Câmara devolve R$900 mil aos cofres da Prefeitura

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Artêmio Costa, reuniu-se com o prefeito Marcus Alexandre na tarde desta sexta-feira, 23, para anunciar a devolução de R$900 mil do orçamento do Poder Legislativo Municipal à Prefeitura. “Entendemos, assim, que desta forma este Poder de Leis pode contribuir e entender a difícil situação, econômica e quem passa o nosso País, Estado e Município”, diz Artêmio Costa em documento protocolado no gabinete do prefeito Marcus Alexandre.

De seu lado, o prefeito agradeceu a visita de Artêmio Costa e disse que vê “grandeza” na medida adotada pelo presidente da Câmara de Vereadores em um de seus últimos atos como presidente da Câmara de Vereadores da capital. Marcus Alexandre agradeceu a Artêmio Costa e equipe, e disse que se trata de mais um gesto de parceria com a Prefeitura de Rio Branco. “Neste ano de muitas dificuldades esse recurso vai nos ajudar muito no encerramento do mandato e a honrar compromissos essenciais”, disse Marcus Alexandre. “É realmente um gesto de muita grandeza da parte do presidente da Câmara de Vereadores, Artêmio Costa”, concluiu o prefeito.