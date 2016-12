Hildebrando fica mais perto do semiaberto

Decisão monocrática (definitiva) do desembargador Laudivon Nogueira anula a liminar concedida em mandado de segurança que cassou a progressão do regime fechado para semiaberto do ex-deputado federal Hildebrando Pascoal.A decisão está publicada na edição desta sexta-feira, 23, do Diário da Justiça.

Com a rejeição do Mandado de Segurança, mesmo sem apreciação do mérito da ação, volta a valer a decisão da juíza titular da Vara de Execução Penal da Comarca de Rio Branco, Luana Campos, que concede ao ex-deputado federal Hildebrando Pascoal a progressão do regime fechado para o semiaberto.

A decisão do magistrado de 2º Grau tem como base jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entende ser descabida a impetração do mandado de segurança, com o intuito de atribuir efeito suspensivo a recurso de agravo em execução penal.

A jurisprudência da corte superior firma que “não é possível, por meio de mandado de segurança, emprestar efeito suspensivo a recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público – em razão de sua ilegitimidade ativa ad causam -, com o fim de desconstituir a decisão do juízo das execuções criminais”.

Laudivon conclui que o mandado de segurança é absolutamente inadequado para a obtenção da cassação da progressão do regime de Hildebrando Pascoal.

O pedido liminar em mandado de segurança foi feito pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que não concorda coma decisão da juíza. O MPAC, em suas razões na ação de MS, entende que o apenado apresenta elevada periculosidade, e que o Relatório de Exame Criminológico apresentado pela defesa não é suficiente para comprovar que Hildebrando não voltará a cometer crimes após a progressão do regime.

Até o fechamento da matéria, a equipe de reportagem não conseguiu contato com os advogados do ex-deputado e a família não quis se pronunciar sobre o assunto.