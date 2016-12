Coluna Bom Dia

Receita

O prefeito Marcus Alexandre deu algumas sugestões aos prefeitos que estão assumindo agora. Disse ele que o tempo é de austeridade e que o segredo de uma gestão vitoriosa será o criterioso planejamento das ações e a lição da dona de casa: não gastar mais do que se tem.

Reserva

Outra ideia é que os administradores façam, mensalmente, uma reserva de 1/12 da receita para garantir o décimo terceiro salário no fim do ano. Ou seja, cautela e cuidado.

Trabalho

Marcus Alexandre lembrou, a propósito do Natal, a lição que recebeu de seu pai. Quando garoto, em um ano muito difícil, viu o pai contando para mãe que o Natal seria mais pobre porque o mercado de imóveis – ele era corretor – estava muito parado e que ele nunca faria promessas ou esconderia a verdade, dourando a pílula, para vender mais. Questão de honestidade.

Faixa

O prefeito da Capital deve receber a faixa, no dia primeiro, das mãos de sua mãe, já que, como reeleito, não tem um antecessor para fazer o ato. Uma bela homenagem.

Trabalho

Marcus Alexandre alertou, também, que seus secretários, nesse segundo mandato, deverão ficar pelo menos seis horas por dia em contato direto com o povo. Não quer ninguém nos gabinetes.

Mensagem

Circula nas redes sociais uma bela mensagem de Natal do presidente da Assembleia, deputado Ney Amorim.

Barraco

Em Sena, a transição, que se anunciava democrática e tranquila descambou. Ontem, o prefeito Mano Rufino dava entrevista à rádio local, com o radialista Sorriso, quando o prefeito eleito Mazinho Serafim irrompeu no estúdio para um ferrenho bate-boca. Tempo quente.

Dois pesos

A Funai criticou duramente as imagens divulgadas dos índios isolados do Acre, dizendo que eles foram vítimas do “terror”, que estaria estampado em seus rostos e na postura de se armarem de arcos e flechas. Nossa! Como a Funai defende os índios, não é?

Duas medidas

Mas, não se ouve nenhum protesto do órgão contra o projeto do governo que quer condicionar a demarcação de terras indígenas ao crivo do Congresso e que dificulta a posse dos territórios tradicionais. Foi preciso que a ministra Carmem Lúcia, do STF, por exemplo, desse liminar impedindo a expulsão de índios guaranis de uma reserva em Mato Grosso do Sul. E a Funai caladinha.

Cartório

Infelizmente, a Funai virou um cartório de defesa de interesse de grupos e de uma casta de burocratas. Afora ser assediada por evangélicos que querem impor suas crenças aos indígenas. A sorte é que as comunidades se organizam por conta própria na defesa de seus direitos. No Acre, o apoio do governo do Estado tem feito a diferença.

Isolados

Quanto aos isolados, que eles escolham o melhor momento de se aproximarem. Eles não desconhecem a civilização. Apenas não a desejam. Simples assim. Não saem atirando em todo avião que sobrevoa a floresta.

Cuidado!

O Governo Federal anunciou por duas vezes a redução do preço da gasolina. Esta semana, o combustível subiu pela terceira vez consecutiva. O Governo Federal anuncia a intenção de baixar os juros do cartão de crédito e ontem eles alcançaram o teto máximo na série histórica. E toca o bonde rumo a 2017!

Fachadas

5,3 mil empresas fecharam as portas no Amazonas durante este ano, de acordo com a junta comercial daquele estado. Foi um aumento de mais de 199% se comparado ao mesmo período de 2015. E o governo Temer ainda fala em presente de Natal para os trabalhadores…

Assaltos

Ainda sobre o Amazonas, em Manaus, foram registrados mais de três mil assaltos em ônibus durante o ano. Três mil! E tem gente que acha que o Acre é o fim do mundo.

Marina

A líder da REDE, Marina Silva, pediu que Temer renunciasse. Mas, não expressou o que deveria acontecer depois: eleição direta, indireta, indicação. Como previsto, Marina não repetiu em outros institutos, Ibope, Vox e Paraná, os números do DataFolha que a apontavam como favorita em uma eleição direta, hoje.

Apoio

Marina apoiou o impeachment, apoia a renúncia, apoiará o impedimento de um candidato do PSDB. Só não se manifestará se for ungida à presidência com apoio de seus cinco deputados e um solitário senador, pouco afinado com suas propostas.

Armas

Uma boa notícia, enfim, na área de Segurança: as polícias estaduais poderão ficar com as armas apreendidas de bandidos, que geralmente têm armamento melhor, mais novo e mais letal que a força pública.

Fupen

Mas, como tudo nesse país, as notícias boas esbarram em outras ruins. As mudanças no Fundo Penitenciário prejudicam as verbas para construção de presídios, já que parte será desviada para a Segurança Pública, além dos recursos das loterias caírem de 3% para 2,1% do total das apostas.

IPVA

O IPVA vai ficar mais barato no Acre. Enquanto tudo sobe, a Secretaria da Fazenda divulgou a nova tabela de valores venais de veículos no Estado, base para o cálculo do imposto, com queda média de 3,5%.

À vista

E quem quitar o IPVA à vista terá desconto de 10%. Para comparar, em Minas e São Paulo, o desconto para pagamento à vista é de 3%. O pagamento começa em janeiro e, de acordo com a placa do veículo, vai até outubro.

Difusora

Em clima de muita alegria, o governador Tião Viana reinaugurou, na manhã de ontem, a sede da Rádio Difusora Acreana, “a voz das selvas”. O espaço foi recuperado e reformado, mantendo vivos os traços existentes no ambiente que abriga um dos maiores símbolos da comunicação acreana.

Bons profissionais

Em sua fala, Tião Viana ressaltou o compromisso dos profissionais da Difusora, que, segundo ele, traduzem ”o sentimento da comunidade na comunicação”.

Memória

O governador também focou as tradicionais mensagens da Difusora como marcantes na sua memória, atribuindo à emissora o legado de ”uma rádio que está na história das nossas emoções”.

É bom lembrar

Com 72 anos de fundação, a Rádio Difusora Acreana é considerada patrimônio histórico e cultural do Acre.

Mortes no trânsito

Edição deste ano do estudo ‘Retrato da Segurança Viária’, divulgado quinta-feira, 22, aponta que, no ano de 2014, 158 pessoas morreram, vítimas de acidentes de trânsito, no Acre, 1% a mais do que no ano anterior.

Menos mortes

Nesses dados compilados com base em entidades federais, como o Denatran, Acre, Roraima e Amapá, foram os Estados brasileiros que menos registraram mortes no trânsito.

Segurança viária

Entre outros fatores, a rigorosa fiscalização em todo o Estado e as campanhas educativas locais, principalmente quanto ao risco do binômio avesso à vida (álcool e direção), são fatores preponderantes para que o Acre apareça no extremo inferior do estudo.

Cejusc

Tribunal de Justiça do Acre inaugurou esta semana a 23ª unidade do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), na Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO). O objetivo é avançar cada vez mais na prática da conciliação, ponto alto da atual administração do Poder Judiciário acreano.

Justiça fraterna

Como bem diz a desembargadora-presidente Cezarinete Angelim, cada Cejusc inaugurado contribui para o processo de difusão da cultura da conciliação e da consequente pacificação social, constituindo-se como “a verdadeira Justiça, a Justiça fraterna“.

Economia

O Acre teve o terceiro maior aumento de abate de bovinos do país no último trimestre, só superado pelos números de Rondônia e Rio Grande do Sul. Esse resultado é fruto do apoio do governo aos sistemas produtivos é às cadeias de produção.

Números

Enquanto a queda do número de bovinos abatidos no país foi de 4,1% no trimestre, o Acre registrou alta de mais de 10%. Além disso, conseguiu vacinar todo o rebanho contra febre aftosa, mantendo-se área livre da doença.

Dinheirinho

Somente 6,10% dos que têm direito ao abono salarial do PIS retiraram seu dinheirinho até agora. Nada menos que 19.432 estão perdendo o prazo e podem ficar sem o benefício, que é pouco mas sempre ajuda. E num tempo de crise como esse…

Taxação

Projeto do senador Jorge Viana propõe taxar a venda e a importação de todos os refrigerantes e bebidas açucaradas no país. A proposta cria a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre esses produtos e estabelece que a arrecadação seja destinada às despesas com serviços públicos de saúde.

Sobrepeso

JV cita dados do IBGE para justificar o projeto, mostrando que cerca de 60% dos brasileiros adultos estão acima do peso. E destaca ainda informação da Pesquisa Nacional de Saúde, coordenada pelo Ministério da Saúde, segundo a qual 32,3% das crianças com menos de 2 anos de idade já ingerem refrigerantes ou suco artificial.

Polêmico

Na verdade, o projeto tem muito pouco de educativo e de protetor das crianças e mais de arrecadação mesmo. Açúcar é só uma desculpa para gerar mais imposto e ampliar a arrecadação.

Desorganizados

Só pode ser por desorganização: 19 prefeitos acreanos estão inadimplentes com a União e podem estar deixando uma herança maldita para os próximos gestores. Só Rio Branco e Cruzeiro do Sul escapam. Ou então é má-fé mesmo.

Natal

A coluna deseja aos seus leitores um bom Natal e que a última semana de dezembro seja mais tranquila.