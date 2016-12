Advogados apoiam flexibilização da nova legislação trabalhista

Os advogados acreanos aplaudiram a decisão do governo federal de regulamentar os 11 pontos da convenção coletiva que eram impedidas de discutidos na mesa de negociação em decorrência da rigidez da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que não corresponde a atual, realidade das relações do trabalho. Afinal, o Ministério do Trabalho e Emprego emitiu uma nota para esclarecer as mudanças, que agora terão força de lei, inclusive o acordo trabalhista firmado entre as categorias e as empresas.

O registro da carteira de trabalho e a pactuação sobre o cumprimento da jornada de trabalho também, poderão ser negociados. Porém, este cumprimento da jornada precisará respeitar o limite de 44 horas semanais, correspondente a carga horária de 220 horas mensais.

“A possibilidade do sindicato patronal e dos trabalhadores terem a liberdade de chegar a um consenso é louvável”, declarou no dia de ontem, o operador do direito Renato Tavares que atua na área trabalhista.

O advogado lembrou um caso ocorrido numa rodada de negocia- ção, com o sindicato das empresas de ônibus que circulam na capital, que na ocasião, não pode ser referendado na Justiça do Trabalho por conta das restrições da CLT. “Os trabalhadores aceitaram a proposta patronal, mas a legislação em vigência impedia o acordo coletivo”, recordou Tavares.

Segundo ele, alguns pontos deverão enfrentar resistência, principal o artigo que trata do parcelamento das férias em três vezes. Os outros pontos que poderão ser acordados por convenção, a remuneração por produtividade; trabalho remoto; banco de horas; ingresso no Programa de Seguro-Emprego (PSE); intervalo de almoço (desde que respeite o limite mínimo de 30 minutos); dispor sobre a ultratividade da norma ou instrumento coletivo de trabalho da categoria; horas em itinerário; definições sobre Participação nos Lucros e Resultados (PLR). “As novas regras só legitima o que acontece na prática”, ressaltou