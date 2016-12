Três morrem em acidente de avião que saiu de Tefé

Uma aeronave modelo BE-58, prefixo PT-ICU, que decolou de Tefé, caiu a 13,5 quilômetros de distância da pista do aeródromo do município de Tabatinga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas morreram e uma foi resgatada com vida e transferida para um hospital de Tabatinga.

O piloto Atilon Alencar tinha 34 anos era acreano de Cruzeio do Sul e havia casado há pouco tempo. Há sete anos era piloto. Ele morava em Manaus. Deixou sua terra natal no Juruá para residir na capital amazonense depois de fazer um curso para piloto.

A aeronave desapareceu dos radares pouco antes das 11h30. As buscas foram feitas por aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) e aeronaves civis, mas quem encontrou o avião foram as aeronaves civis, por volta das 15h30. De acordo com o Corpo dos Bombeiros, o resgate do sobrevivente foi feito por bombeiros da Seção Contra Incêndio (SCI), que atuam no aeroporto de Tabatinga.

Uma equipe de investigadores do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII), sediado em Manaus, será enviada ao local do acidente para iniciar os trabalhos de investigação.

O avião desapareceu dos radares no final da manhã desta sexta-feira (23), pouco antes das 11h30. O avião decolou do município de Tefé às 10h32 e deveria chegar às 11h30 em Tabatinga, mas não pousou no aeroporto de destino.

De acordo com a Força Aérea Brasileira, um avião C-105 Amazonas e um helicóptero Black Hawk ajudaram nas buscas da aeronave, de propriedade da Parintins Taxi Aéreo e que tinha quatro passageiros a bordo.

Segundo a FAB, o piloto fez o último contato com o controle de tráfego aéreo pouco antes do horário previsto para pouso, que era 11h30 local.

Em postagem realizada no Facebook da Parintins Taxi Aéreo, feita no último dia 17, a empresa mostra o avião decolando do Aeródromo de Flores, o Aeroclube, para um voo de teste após manutenção de rotina.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava com a documentação toda regular, com Certificado de Aeronavegabilidade válido até 10 de janeiro de 2019. A inspeção anual de manutenção (IAM) também estava em dia, válida até o dia 29 de janeiro do ano que vem.