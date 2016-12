Candidatura de Lula à Presidência será lançada no início de 2017

Aproveitando a baixa popularidade do governo Temer, o PT pretende lançar a pré-candidatura de Lula à Presidência da República ainda no primeiro semestre de 2017, entre fevereiro e abril. O objetivo é, também, reforçar a defesa jurídica de Lula, réu em cinco processos penais sendo três deles provenientes da operação Lava jato.

Segundo o Estadão, a informação foi confirmada por integrantes do PT e do Instituto Lula. Ainda de acordo com o jornal, o ex-presidente teria acordado com a estratégia. A única dúvida seria, então, o melhor momento para anunciar a canditura.

Parte dos líderes da legenda defendem que o ex-presidente seja lançado como candidato logo em fevereiro, para antecipar possíveis condenações que possam impedir sua candidatura nas eleições presidenciais de 2018.

Defensores da ideia acreditam que como pré-candidato, Lula poderá se blindar de maneira parcial da força-tarefa da Lava Jato, em Curitiba. “A necessidade de condenar Lula cresce na medida em que ele assume protagonismo nas eleições de 2018”, afirmou Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do setorial jurídico do PT.

O 6.º Congresso Nacional do PT, marcado para abril, também pode ser outro cenário possível para lançar a candidatura de Lula. No entanto, o evento poderá ser adiado para maio.