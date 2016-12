Bandidos explodem caixa eletrônico do Banco do Brasil na Estação Experimental

Criminosos explodiram caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil na noite desse sábado (24), no bairro Estação Experimental.

Segundo informações, um policial ficou ferido após ter entrado no local no momento da explosão e ser atingido por estilhaços. A vítima foi encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência com ferimentos leves.

A Polícia Militar informou que os bandidos aproveitaram os fogos da noite de Natal para detonar o explosivo. Porém, ação foi flagrada por uma câmera do Ciosp isntalada na região, que encaminhou rapidamente uma viatura da PM ao local.

Ao chegarem na agência, os bandidos já haviam fugido, foi nesse momento em que o PM entrou no local e foi atingido pela explosão. A polícia não soube informar se havia ou não dinheiro nos caixas.

Na fuga, os suspeitos teriam deixado pra trás uma máscara. A polícia irá analisar as imagens do sistema de segurança da própria agência e de lojas próximas para tentar identificar os criminosos. Com informações G1