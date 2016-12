Motocicletas são recuperadas pela Polícia Militar no bairro Ilson Ribeiro

Guarnição de Rádio Patrulha (RP) do 4° Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) recuperou no final da tarde desta sexta-feira, 23 de dezembro, duas motocicletas no Bairro Ilson Ribeiro com restrição de roubo. No local também foram encontrados uma balança de precisão e vestuários subtraídos de loja da comunidade.

Segundo informações policiais, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando foi informada por populares que em um terreno nas proximidades havia um grupo de pessoas realizando a venda de substância entorpecente. Os militares se deslocaram ao local para verificar a denúncia anônima.

Os suspeitos, ao notarem a aproximação policial, empreenderam fuga por um igarapé. No local foram encontradas duas motocicletas modelo Bros, de placa NAG final 93 e MZV final 95, balança de precisão e 14 peças de roupas com etiquetas de uma loja do Calafate.

As motocicletas foram encaminhadas para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e o material entregue na Delegacia de Polícia da 4 Regional.