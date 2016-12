O tempo segue instável em todo o Acre nesta segunda-feira (26), segundo a Divisão de Meteorologia e Climatologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). Na região do Vale do Juruá o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia. Já nas demais regiões, o céu oscila entre nublado e encoberto e as chuvas podem cair a qualquer hora do dia. Com informações G1.