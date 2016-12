OCA Rio Branco supera a marca de 10 milhões de atendimentos

No mês em que completa seis anos de funcionamento, comemorados na próxima terça-feira, 27, a Organização das Centrais de Atendimento (OCA) de Rio Branco, órgão ligado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SGA), supera a marca de 10 milhões de atendimento.

A central agrupa 26 órgãos dos âmbitos municipal, estadual e federal e oferta uma média de 1.000 serviços.

Durante esses seis anos, a OCA manteve a aprovação dos usuários sempre acima de 90%. Segundo dados da instituição, a média do índice de satisfação em 2016 é de 96%.

Segundo a diretora da OCA, Margareth Cavalcanti, a central surgiu do sonho de ter em um só espaço, serviço público de qualidade. “Decorrido seis anos, podemos afirmar que estamos cumprindo nosso papel. São 10 milhões de atendimento com excelência”, afirmou.

A instituição é referência nacional na oferta, em um mesmo local, de diversos serviços públicos, e foi utilizada como modelo para a implantação da Central de Atendimento Tudo Aqui do estado de Rondônia, inaugurada em novembro de 2015.

A central também se destaca no Brasil em um indicador que mede o tempo de fila. Hoje o tempo de fila na central está em torno de 68%. Com os dados coletados desde que a central foi implantada, é possível subtrair do período em que o cidadão fica dentro da OCA o tempo que ele está realmente sendo atendido e o período em que está em trânsito, o que permite calcular o tempo de fila.