Justiça do Acre funcionará em horário diferenciado na antevéspera de Ano Novo

O Poder Judiciário Acreano funcionará em horário diferenciado também na antevéspera de Ano Novo. Assim como aconteceu na antevéspera de natal, os horários a serem cumpridos foram estabelecidos na Portaria nº 1.946/2016, assinada pela presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Cezarinete Angelim, e publicada na edição da última sexta-feira (23), do Diário da Justiça Eletrônico.

No próximo dia 30, o expediente se inicia às 8h e encerra às 13h. A medida, de acordo com a portaria, não acarreta qualquer prejuízo às escalas de recesso forense e dos plantões e se insere dentro das ações que visam proporcionar maior qualidade de vida a magistrados e servidores.

PORTARIA Nº 1949 / 2016

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, DESEMBARGADORA

CEZARINETE ANGELIM, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no art. 16, II da Lei Complementar Estadual nº 221/2010 e no art. 51, I do Regimento Interno,

CONSIDERANDO as festividades de final de ano, notadamente o Natal e o Ano Novo,

RESOLVE:

Sem prejuízo da escala de recesso forense e dos plantões já publicada, estabelecer que nos dias 23 e 30 de dezembro de 2016 o expediente no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre será das 8h às 13h.

Publique-se. Cumpra-se.